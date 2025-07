Golpe do PIX: especialista lista 7 dicas para evitar prejuízos

Lançado pelo Banco Central em 2020, o Pix é o meio de pagamento mais utilizado no Brasil. Segundo a própria instituição, 76,4% dos brasileiros já utilizam o sistema para realizar pagamentos e transferências. A pesquisa Geografia do Pix, da Fundação Getúlio Vargas (FGV), indica que 63% dos brasileiros usaram o Pix ao menos uma vez por mês em 2024.



Dados da FEBRABAN trazem outro panorama do crescimento: em 2024, foram registradas 63,8 bilhões de transações via Pix, um aumento de 52% em relação a 2023, que contabilizou 41,9 bilhões. O número supera o total de operações com cartão de crédito, débito, boleto, TED, cartões pré-pagos e cheques, que somaram 50,8 bilhões no mesmo período.



A popularidade do Pix se deve à praticidade, agilidade e gratuidade para pessoas físicas. As transferências são concluídas em segundos, a qualquer hora do dia, inclusive em fins de semana e feriados, sem as taxas associadas a TED ou DOC.

No entanto, essa mesma facilidade tem sido explorada por criminosos. A advogada Beatriz Taglieta Nascimento alerta para o crescimento dos chamados golpes do Pix. “As fraudes vão desde pedidos falsos de transferência por mensagens até esquemas mais sofisticados, como sites falsos de compras e perfis clonados no WhatsApp”, explica e reforça que a melhor forma de proteção ainda é a prevenção: “Estar atento a possíveis golpes, desconfiar de transações suspeitas e agir rapidamente ao identificar um problema são atitudes essenciais para manter a segurança financeira”, pontua.



Segundo um estudo realizado pela empresa ACI Worldwide, estima-se que o Brasil perdeu R$ 2,2 bilhões em fraudes online apenas em 2023. A projeção é ainda mais alarmante: até 2028, os prejuízos podem ultrapassar R$ 12 bilhões.



Para evitar dores de cabeça e prejuízos financeiros, a especialista ensina sete dicas para se proteger de golpes no Pix:

Confira os dados antes de confirmar um Pix: pequenos erros de digitação podem fazer o valor ir para a conta errada;

Desconfie de pedidos urgentes de transferência: a pressa é uma das principais táticas de golpistas para desorientar as vítimas;

Evite divulgar sua chave Pix publicamente: compartilhe apenas com pessoas de confiança;

Prefira chaves aleatórias: elas protegem dados pessoais, como CPF, e-mail e telefone, em transações com desconhecidos;

Use links de pagamento ou QR Codes dinâmicos: esses formatos têm prazo de validade e evitam o uso indevido da chave Pix;

Ative notificações do aplicativo bancário: isso permite identificar transações suspeitas em tempo real;

Desconfie de ofertas “imperdíveis”: produtos com preços muito abaixo do mercado e pagamento exclusivo via Pix são sinais de alerta. Verifique sempre a procedência do site.