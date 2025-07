Região da Malota ficará sem água na quarta (16)

A DAE Jundiaí realiza, nesta quarta-feira (16), a interligação da nova adutora em construção na região da Malota. Por conta da intervenção, o abastecimento de água será interrompido, das 8 às 17 horas, nos bairros Jardim Samambaia, Novo Mundo, Malota, Gramadão, Jardim Europa e Horto Santo Antônio.

A obra está em execução na avenida Gumercindo Barranqueiros e tem como objetivo remanejar a rede existente, ao mesmo tempo em que reforça a capacidade de abastecimento da região. O projeto contempla a instalação de 1,8 km de tubulação com 300mm de diâmetro e conta com investimento de R$2,2 milhões, com recursos próprios da empresa. A conclusão está prevista para o segundo semestre de 2025.

A nova adutora integra um conjunto de melhorias estruturais que a DAE está realizando para reforçar o sistema de abastecimento em diversas regiões da cidade, acompanhando o crescimento urbano.