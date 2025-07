Vestibulinho das Etecs divulga classificação geral do 2º semestre

A partir das 16h desta segunda-feira (14), estará disponível no site vestibulinho.etec.sp.gov.br a classificação geral do processo seletivo das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) do Centro Paula Souza (CPS) para o segundo semestre de 2025. A lista inclui os candidatos inscritos nos cursos técnicos presenciais, semipresenciais, on-line e nas especializações técnicas de nível médio.

A primeira convocação para matrícula dos cursos presenciais será feita na terça-feira (15), por e-mail e SMS. Os convocados para cursos na modalidade online receberão o aviso em 18 de julho.

A chamada segue a ordem decrescente das notas finais, até o preenchimento das vagas de cada curso e unidade. Cabe ao candidato acompanhar todas as etapas do processo seletivo.

Matrícula