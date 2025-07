Último dia para expositores confirmarem participação na 7ª Fens

Empreendedores convocados para participar da 7ª edição da Feira do Empreendedor, Negócios e Serviços (Fens) têm até hoje, 14 de julho, para realizar a assinatura do termo de confirmação de participação. A confirmação é obrigatória e deve ser feita presencialmente, no Espaço Jundiaí Empreendedora, localizado no piso G3 do Maxi Shopping Jundiaí.

A ação faz parte do processo de organização da maior feira de empreendedorismo da cidade, que visa garantir a participação de empresas previamente selecionadas. Caso o expositor convocado não compareça para assinar o termo dentro do prazo estipulado, a vaga será automaticamente direcionada a um novo empreendedor da lista de espera.

A lista oficial da primeira chamada de expositores pode ser acessada no site da Imprensa Oficial da Prefeitura de Jundiaí. CLIQUE AQUI PARA CONSULTAR.