Rodovias da região registram 13 acidentes no fim de semana

O condutor perdeu o controle da moto, colidiu contra as defensas metálicas e foi arremessado em uma ribanceira coberta por vegetação. O resgate chegou a envolver o helicóptero Águia, da Polícia Militar, pois não era possível visualizar a vítima. Cerca de uma hora depois do acidente, o homem foi encontrado inconsciente e a reanimação foi feita, mas ele já estava morto.

Segundo a concessionária Motiva AutoBAn, entre a zero hora de sexta, dia 11, até às 23h59 de domingo, dia 13, foram registrados, na região de Jundiaí, quatro acidentes na rodovia Anhanguera (SP-330) e cinco na rodovia dos Bandeirantes (SP-348). Um dos acidentes na Bandeirantes teve como vítima fatal um motociclista de 31 anos, no trecho do quilômetro 49,8, no sentido de Campinas.

Segundo a concessionária Rota das Bandeiras, foram registrados dois acidentes na rodovia Eng. Constâncio Cintra (SP-360) entre sexta-feira e domingo. Na sexta-feira pela manhã, um motociclista e o garupa sofreram queda no km 76 da via, em Itatiba, e tiveram ferimentos moderados. No sábado (12) à tarde, a roda de um caminhão se soltou e atingiu um ciclista no km 65, em Jundiaí, que também teve ferimentos moderados. Não houve registro de ocorrências na rodovia Romildo Prado (SP-063).

O Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo (DER-SP) registrou dois acidentes, no período entre 11 e 13 de julho, na rodovia Tancredo Neves (SP-332), em Jundiaí, do km 49,7 ao km 75. Não houve acidentes na rodovia Vice-prefeito Hermenegildo Tonoli (SPA-066/300), em Jundiaí, no período correspondente a este fim de semana.

Outra rodovia que também não teve registro de acidente durante os dias 11, 12 e 13 de julho, foi a Dom Gabriel Bueno Paulino Couto (SP-300), no trecho de Jundiaí, segundo a concessionária AB Colinas.