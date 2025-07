1,1 mil vagas: inscrições para cursos gratuitos vão até hoje (14)

As inscrições para cursos gratuitos e presenciais de qualificação profissional do Qualifica SP, programa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) do Estado de São Paulo, se encerram às 23h desta segunda-feira (14). Com 1.120 vagas, a iniciativa é voltada à introdução ou recolocação de pessoas no mercado de trabalho. Os interessados devem se inscrever pelo site www.qualificasp.sp.gov.br.

A oferta do Qualifica SP conta com aulas presenciais em 21 municípios do estado. Os cursos serão disponibilizados em três turnos: manhã (das 8h às 12h), tarde (das 13h às 17h) e noite (das 18h às 22h). Confira no site do programa mais detalhes sobre os municípios com cursos disponíveis e os locais das aulas.

As vagas estão distribuídas entre duas modalidades do programa: