Orquestra Municipal leva concerto de julho novamente para igreja

Numa reapresentação de seu programa com composições do Barroco alemão, a Orquestra Municipal de Jundiaí (OMJ) faz o seu concerto de julho no próximo sábado (19) novamente na Paróquia Nossa Senhora da Conceição, na Vila Arens. Marcado para as 20h, o espetáculo tem entrada gratuita, por ordem de chegada, e contará em seu programa com obras de Georg Friedrich Händel (1685 – 1759) e Johann Sebastian Bach (1685 – 1750).

A OMJ é um dos corpos artísticos da Unidade de Gestão de Cultura (UGC) da prefeitura e tem direção artística de Claudia Feres. “De volta à igreja da Vila Arens, que tão bem nos recebeu em abril, para o nosso concerto especial da Semana Santa, o concerto de julho será uma reapresentação da nossa última apresentação, com as participações especiais de Livia Lanfranchi, no traverso, como solista, e de Alessandro Santoro, no cravo”, comentou Claudia.

A Paróquia Nossa Senhora da Conceição fica na rua General Carneiro, 106 – Vila Arens.

Programa