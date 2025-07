Ministério da Agricultura: Jundiaí recebe escavadeira hidráulica

A Prefeitura de Jundiaí recebeu nesta sexta-feira (11), uma nova escavadeira hidráulica, entregue pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) por meio do Programa Nacional de Modernização e Apoio à Produção Agrícola (Promaq), através de um pedido do Deputado Federal Cezinha Madureira.

A entrega oficial do equipamento foi em Itapecerica da Serra. Estiveram presentes o gestor da Unidade de Gestão de Infraestrutura e Serviços Públicos (Ugisp), Marcos Galdino, e o assessor especial da Ugisp, Renan Peres, após o evento, a máquina foi enviada para o Paço Municipal.

Ao lado do presidente da Câmara dos Vereadores, Edicarlos Vieira, o prefeito Gustavo Martinelli destacou a importância do equipamento para os serviços urbanos e rurais no município. “Essa escavadeira hidráulica representa mais eficiência nos serviços prestados à população, tanto na área urbana quanto na rural. Investir em infraestrutura é garantir mais qualidade de vida e desenvolvimento para Jundiaí”, afirmou Martinelli.