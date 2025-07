Sem descanso, motorista dorme ao volante e bate em coqueiro

Um homem de 38 anos ficou ferido, depois de dormir ao volante e bater o carro, neste sábado (12), na estrada da Bragantina, no bairro Santa Maria, em Campo Limpo Paulista. Uma mulher que estava com ele, de 39 anos, também sofreu ferimentos. De acordo com o motorista, ele sofreu um 'apagão' enquanto dirigia.

O motorista, que é morador do bairro Pau Arcado, transitava pela via, quando dormiu. Com o carro desgovernado sem condução, ele subiu no canteiro central que divide a postagem e bateu em um coqueiro.

A Guarda Municipal foi acionada os agentes Natalia e Alexandre apresentaram a ocorrência na delegacia, onde o motorista relevou que estava sem dormir há algumas noites, e que o sono o fez cochilar enquanto dirigia.