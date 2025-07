Atleta do Time Jundiaí é convocada para a Seleção Paulista

A atleta Giovanna Romano, de 14 anos, do Time Jundiaí de Handebol da Unidade de Gestão de Esporte e Lazer (UGEL) da Prefeitura de Jundiaí, foi convocada para a Seleção Paulista Infantil Feminina de Handebol. A equipe vai representar o Estado de São Paulo no Campeonato Brasileiro de Seleções, que será realizado de 11 a 16 de agosto, em Guarapuava (PR).

Cursando o 9º ano do Ensino Fundamental II, no colégio SER, onde é bolsista, a jovem atleta se divide entre as categorias infantil e cadete, com uma rotina intensa de treinos tanto na escola quanto no Bolão, em dias alternados. Giovanna começou no handebol em 2022, e a paixão pelo esporte vem de família.

“O handebol é muito mais que um esporte. É uma paixão que nasceu lá atrás. Quando eu ainda era pequena, eu via meus pais jogando no Bolão mesmo. Desde então, eu carrego esse amor comigo em cada treino, cada jogo, cada conquista”.