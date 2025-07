Debea reforça fiscalização e combate aos maus-tratos em Jundiaí

O Departamento de Bem-Estar Animal (DEBEA), da Prefeitura de Jundiaí, realiza vistorias em residências, comércios e outras áreas da cidade para apurar possíveis casos de maus-tratos a animais. O trabalho é baseado na avaliação do bem-estar dos animais e tem como foco principal a orientação dos responsáveis sobre cuidados adequados, garantindo saúde, conforto, comportamento e nutrição, pilares fundamentais para uma tutela responsável.

As vistorias são motivadas por denúncias. Durante a apuração, os agentes fiscais avaliam a condição do animal com base nas chamadas “cinco liberdades” (livre de fome e sede, livre de desconforto, livre de dor, ferimentos e doenças, livre para expressar o comportamento natural e livre de medo e angústia) e aplicam medidas conforme o caso. O foco inicial é educativo, com orientações e prazos para regularização. Quando necessário, o DEBEA aciona outros órgãos e pode aplicar sanções administrativas, como notificações e multas.

ORIENTAÇÃO