Inscrições de novos alvarás para transporte escolar serão on-line

A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Unidade de Gestão de Mobilidade e Transporte (UGMT), informa que entre os dias 16 de julho e 30 de setembro de 2025 entarão abertas as inscrições para a concessão de novos alvarás para a prestação do serviço de transporte escolar no município.

Neste ano, todo o processo será realizado exclusivamente on-line, garantindo mais comodidade e agilidade aos interessados.

Como se inscrever

Os interessados deverão realizar sua inscrição por meio do site do BALCÃO DO EMPREENDEDOR acessando o caminho: Balcão do Empreendedor > Área do Empreendedor > Serviços > Inscrição Municipal – Abertura/Reabertura