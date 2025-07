Prefeitura inicia reuniões para elaboração do PPA 2026-2029

A Prefeitura de Jundiaí iniciou, nesta semana, as reuniões internas com as unidades de gestão para a elaboração do Plano Plurianual (PPA) 2026-2029. Coordenado pela Unidade de Gestão de Governo e Finanças (UGGF), o processo tem como objetivo organizar, de forma estratégica e realista, as prioridades da cidade para os próximos quatro anos. “Estamos reunidos com todas as unidades para construir, de forma planejada e organizada, as ações que vão nortear os próximos anos de gestão. Tudo isso com o objetivo de garantir mais eficiência, transparência e resultados para a população”, afirma o prefeito Gustavo Martinelli.

As reuniões integram o cronograma técnico de construção do plano e são conduzidas pela equipe da UGGF, com foco na consolidação das propostas apresentadas por cada unidade de gestão. O envio do projeto à Câmara Municipal está previsto para o dia 31 de agosto.

De acordo com Kleber Tandello, membro da Coordenação Executiva do PPA, o trabalho está sendo desenvolvido de forma integrada e responsável. “Estamos tendo várias reuniões preparatórias que fazem parte do processo de elaboração do Plano Plurianual. São etapas necessárias para garantir um plano consistente, realista e conectado às necessidades da população. A participação popular já está em andamento por meio da consulta pública, teremos ainda audiências públicas e o prefeito e gestores estão tendo reuniões nos bairros para ouvir as demandas da população e complementar esse processo”, explica Kleber.