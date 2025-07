PM faz duas apreensões de drogas e prisões distintas em Jundiaí

Já na madrugada de sexta-feira (11), equipes da 1ª Companhia do 49º Batalhão de Polícia Militar do Interior apreenderam um adolescente por envolvimento com o tráfico de drogas no Jardim Tamoio. A ação aconteceu por volta das 3h30, durante patrulhamento preventivo realizado pela equipe, com apoio do Comando de Grupo Patrulha.

Os policiais avistaram um jovem parado na via pública que, ao notar a aproximação das viaturas, tentou se esconder em um bar que estava com a porta aberta. Ao entrar, ele foi abordado e submetido à busca pessoal, quando foram encontrados diversos tipos de entorpecentes fracionados e embalados para venda, além de um rádio comunicador portátil e uma quantia em dinheiro trocado.

Na sequência, os policiais realizaram uma varredura nas dependências do estabelecimento e localizaram mais drogas embaladas de forma semelhante às que estavam com o adolescente. Entre as substâncias apreendidas estavam porções de maconha, cocaína, crack e haxixe, totalizando mais de 260 gramas.