Morre aos 84 anos, Lourenço, o defensor do pênalti de Pelé

O ex-goleiro Sebastião Luiz Lourenço, de 84 anos, morreu neste sábado (12) em Jundiaí, segundo informações confirmadas por amigos e parentes. Conhecido no meio do futebol por ter sido o único goleiro a defender um pênalti de Pelé, Lourenço deixa três filhos, cinco netos e cinco bisnetos.

Morador da Vila Santana, Lourenço sempre dedicou-se ao esporte e fazia questão que as crianças, principalmente das comunidades, tivessem interesse e contato com a bola. Criou uma escolinha para que esta interação fosse possível.

Nascido em Jacarezinho-PR, Lourenço passou por diversos clubes além do Galo, onde atuou em 1965 e 1966. Foram 27 jogos com a nossa camisa, com 12 vitórias, seis empates e nove derrotas. Com a camisa do São Bento, de Sorocaba, defendeu um pênalti de Pelé em 1971.