A ajuda sempre vem 

Nos momentos difíceis de nossas existências, quando pedimos ajuda a Deus, devemos ter consciência de que Ele em sua infinita bondade e justiça, conjuntamente com a Espiritualidade amiga, sempre nos presta socorro, porém, nem sempre da maneira como queremos, mas da maneira como precisamos.

A assistência espiritual está constantemente presente em nossas vidas, acontecendo por diversas formas, como por inspiração, apoio em momentos de dificuldade ou oportunidades para crescermos.

Os bons Espíritos nos atendem a todos os instantes, mas pode faltar em nós a boa vontade, o desprendimento, o estudo, a caridade real e sincera de ajudar o próximo e nos ajudar, para que possamos sentir essa ajuda. O grande problema está em nós que, muitas vezes, não permitimos que a ajuda se concretize devido aos nossos desvios de comportamento, nossa vaidade, prepotência, orgulho e egoísmo mascarado de autoestima.

Nas dificuldades, muitas vezes, devido à nossa míope visão e levando em consideração somente a atual encarnação, não enxergamos o todo e, assim, alguns podem ficar até revoltados, se sentindo injustiçados e abandonados pelo Criador. Essa postura reflete a inferioridade moral e a falta de entendimento de que somos seres imortais, tendo muitas existências na matéria e que estamos submetidos à Lei de Causa e Efeito, ou seja, colhemos aquilo que plantamos, tanto nessa, como em passadas encarnações. Em geral, se o sofrimento é de utilidade para a nossa felicidade futura, devemos passar por ele, não como um castigo, mas sim como um aprendizado. É como o remédio amargo, porém necessário para a cura. Existem provas que vamos suportar a vida inteira porque são fundamentais para o nosso crescimento, ou situações que ainda vamos viver e nos tornarão mais fortes, mais habilitados a passar por outras experiências.

A máxima "ajuda-te, que o céu te ajudará", enfatiza a importância do esforço individual para o progresso espiritual e material. Ela reflete a ideia de que, embora o auxílio espiritual seja fundamental, a conquista de objetivos e a superação de desafios dependem, em grande parte, do nosso próprio empenho e da aplicação da nossa vontade. Entretanto, muitas vezes, o que queremos é que sejamos socorridos por milagre, sem despender o mínimo esforço.

O que Deus nos concede sempre, se nós o pedirmos com confiança, é a coragem, a paciência e a resignação, que são sempre levados em consideração. Também nos concede os meios de vencermos por nós mesmos as dificuldades, mediante ideias que os bons Espíritos nos inspirarão, deixando para nós, dessa forma, o mérito da ação e da conquista.

Assim, apesar da ajuda do nosso Pai, que sempre vem, cabe a nós fazermos a nossa parte, com atitudes positivas no sentido de resolução dos nossos problemas e adversidades, sendo de suma importância o nosso empenho e esforço para que isso ocorra. Segundo Chico Xavier: “Crê em ti mesmo, age e verás os resultados. Quando te esforças, a vida também se esforça para te ajudar”.



Eduardo Battel é médico urologista, expositor Espírita e Coordenador da Liga de Medicina e Espiritualidade da FMJ (ebattel@hotmail.com)