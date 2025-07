2º ‘Sabores da Gente’ reúne o melhor da gastronomia local

Como chegar

O Espaço Expressa fica na avenida União dos Ferroviários, 1760 – antigo Complexo Fepasa. A entrada principal para quem chegar a pé é pela avenida, na esquina com a rua São Bento. Já a entrada do estacionamento gratuito e coberto fica na esquina da avenida União dos Ferroviários com a rua Abolição. Para quem vier de ônibus, as linhas que circulam perto do Espaço Expressa são a 961 F, a 310 e a 702, 703, 704, 705, 706, 720, 907, 913, 953, 961 e 962, com detalhes de trajetos e horários no site do SITU.