Prefeito reivindica Tabela SUS Paulista para o São Vicente

Diante do cenário de superlotação no Hospital São Vicente de Paulo (HSVP), o prefeito de Jundiaí, Gustavo Martinelli, reforçou novamente ao Governo do Estado um pedido de inclusão do município na Tabela SUS Paulista, mecanismo que permite o pagamento complementar ao valor da tabela federal do SUS, ampliando o financiamento de procedimentos hospitalares e melhorando a capacidade de atendimento à população.

O Hospital São Vicente, que é referência para toda a região, possui 242 leitos oficialmente habilitados, mas atualmente está com 318 pessoas internadas, ou seja, 76 pacientes além da capacidade formal da unidade. O volume de atendimentos vem crescendo, sobretudo com o aumento da procura por casos de média e alta complexidade.

Com a habilitação na Tabela SUS Paulista, o município poderá receber valores complementares por cirurgias, internações, exames e outros procedimentos, permitindo que a instituição amplie sua resolutividade e reduza a pressão sobre os serviços de urgência e emergência.