Do Mundial a Várzea Paulista: árbitro Fifa apita final do Amador

A grande final do Campeonato Amador de Futebol de Várzea Paulista terá como árbitro Wilton Pereira Sampaio, que foi o primeiro brasileiro negro a apitar uma Copa do Mundo, em 2022, e comandou a partida entre Monterrey e Inter de Milão, pela Copa de Mundo de Clubes deste ano. Ele é o décimo melhor árbitro do mundo, no ranking de 2024 da renomada IFFHS (Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol). Jamaica e Boa Vista disputarão o título neste domingo (13), no Campo do Jardim Paulista, a partir das 9h

Sampaio já tem grande experiência. O árbitro Fifa (entidade máxima do futebol mundial) já comandou jogos das quatro divisões do futebol nacional e de campeonatos regionais. Destacam-se, entre outras partidas, as finais das Copas do Brasil de 2012, 2019 e 2022. O currículo ainda conta com competições continentais - Copa América, Eliminatórias da Copa do Mundo, Copa Libertadores da América e Copa Sul-Americana - e jogos da Copa do Mundo de 2022, Copa do Mundo de Clubes da Fifa e Copa das Nações Árabes.

O gestor municipal de Esporte, Lazer, Cultura e Turismo, Júlio Pardal, destaca a importância de contar com o árbitro na grande decisão. “Wilton Pereira Sampaio vem para abrilhantar ainda mais o maior campeonato amador de futebol da região, que é nosso, aqui de Várzea Paulista. Pelo nível em que estamos hoje, é mais do que merecido termos, na final, esse profissional, que está entre os dez melhores árbitros do mundo na atualidade”.