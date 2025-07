Galo encara o líder do grupo em clássico pela Copa Paulista

O Paulista volta a campo hoje (12), às 15h, para enfrentar o XV de Piracicaba, no Estádio Dr. Jayme Cintra, em Jundiaí, pela 5ª rodada da fase de grupos da Copa Paulista. O Galo vem de um empate contra o Rio Branco, em Americana, e busca recuperar o caminho das vitórias.

Até agora, o time jundiaiense soma duas derrotas, um empate e apenas uma vitória em quatro jogos disputados, sendo dois em casa e dois fora. Porém, o Paulista segue dentro da zona de classificação para o mata-mata, já que dos seis times que estão no Grupo 3, quatro avançam de fase.

Dentro do grupo, com quatro pontos, o Galo está à frente do Guarani, também com quatro, e do Rio Branco, com dois. Acima do Paulista estão: São Bento, com cinco pontos, Primavera e XV de Piracicaba com oito