Banco do Povo: apoio ao desenvolvimento de pequenos negócios

Um exemplo claro do impacto positivo do programa é a trajetória da artesã Maria Cecília Dias, fundadora da empresa 2 Mãos Arte em Vidro. Em 2001, por indicação de amigos que trabalhavam na Prefeitura, ela conheceu o programa e buscava alternativas para fortalecer sua produção artesanal. “O crédito nos ajudou na compra de um forno e, consequentemente, nossa produção aumentou. Antes, precisávamos terceirizar a queima das peças, o que elevava os custos e limitava a capacidade de produção”, relembrou.

Desde sua implantação, em 2000, o programa estadual de microcrédito produtivo orientado, em parceria com o Governo do Estado de São Paulo, tem sido uma ferramenta essencial para que empreendedores formais, informais, associações e cooperativas possam tirar ideias do papel, expandir seus negócios e gerar empregos. Com crédito acessível e orientação especializada, o Banco do Povo se consolidou como um aliado estratégico de quem movimenta a economia de Jundiaí.

Encerrando a série de reportagens produzidas pela Prefeitura de Jundiaí sobre ações de fomento à economia local, o destaque vai para os 25 anos de atuação da unidade municipal do Banco do Povo, um marco importante no apoio ao desenvolvimento de pequenos negócios na cidade.

Com o crescimento dos negócios, ela voltou a contar com o apoio do Banco do Povo em 2010, adquirindo novos equipamentos. Já em 2024, diante da alta demanda, um novo forno foi novamente adquirido com financiamento pelo programa. “Achamos esse recurso uma grande oportunidade para os empreendedores de Jundiaí”, reforçou.

Para Cida Gibrail, diretora de Comércio e Serviços da Prefeitura de Jundiaí, o acesso facilitado ao microcrédito é uma das estratégias mais eficazes de estímulo à economia local. “Ter o Banco do Povo na cidade é uma vantagem enorme. É uma forma direta e desburocratizada de dar suporte a quem quer crescer, inovar ou simplesmente manter seu negócio funcionando com dignidade e estrutura”.

A atuação da unidade municipal do Banco do Povo também está integrada a outras iniciativas de fomento ao empreendedorismo local. Humberto Cereser, gestor da Unidade de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, o programa faz parte do ecossistema do Espaço Jundiaí Empreendedora, que reúne serviços de orientação empresarial, capacitações, intermediação de vagas e programas de crédito. “Nosso objetivo é oferecer um ambiente completo de apoio aos empreendedores. O Banco do Povo é peça-chave dentro dessa estrutura, pois transforma o planejamento em ação real”, concluiu.