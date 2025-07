Várzea Paulista trocará gratuitamente lâmpadas por modelos de LED

Nos dias 7 e 8 de agosto, das 9h às 15h, a população de Várzea Paulista poderá participar do programa de Eficiência Energética da CPFL Paulista, que promove a troca gratuita de lâmpadas antigas por modelos de LED. A ação acontecerá no Facilita e tem como objetivo estimular o consumo consciente de energia elétrica, gerando economia e contribuindo com o meio ambiente.

A ação da CPFL Paulista, em parceria com a Prefeitura de Várzea Paulista, faz parte do programa de Eficiência Energética da concessionária e visa atender o maior número possível de residências da cidade. Para participar, os moradores devem comparecer ao local com a última fatura de energia elétrica da CPFL, documento pessoal com foto e até 8 lâmpadas usadas que não sejam de tecnologia LED — como fluorescentes ou incandescentes.

“Essa parceria com a CPFL Paulista é uma oportunidade valiosa para nossa população. Além de promover a economia de energia nas residências, estamos incentivando práticas sustentáveis e contribuindo com o meio ambiente”, destacou o gestor de Meio Ambiente, Peterson de Ávila Alves Afonso.