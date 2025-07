Veja dicas para evitar armadilhas nas viagens de férias de julho

Também devem fornecer informação prévia quanto ao cancelamento do voo nos canais de atendimento das companhias aéreas; é direito do consumidor viajar tendo prioridade no próximo embarque da companhia aérea com o mesmo destino; ser direcionado para outra companhia sem custo; receber de volta a quantia paga ou, ainda, hospedar-se em hotel por conta da empresa aérea.

Se o passageiro estiver no local de seu domicílio, a empresa poderá oferecer apenas o transporte para a sua residência e desta para o aeroporto; ressarcimento ou abatimento proporcional no caso de ocorrer algum dano material devido ao atraso, como, por exemplo, perda de diárias, passeios e conexões.

Overbooking – Se houver mais passageiros que assentos disponíveis, a empresa deve realocar o consumidor em outro voo ou oferecer reembolso, além de prestar assistência e compensação financeira.