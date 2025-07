ECA 35 anos: proteção também precisa ser efetiva no mundo virtual

Uma pesquisa do Comitê Gestor de Internet no Brasil (CGI.br), relativa ao ano de 2024, mostra que 93% das crianças e adolescentes com idades entre 9 e 17 anos acessam a internet no Brasil. Destes, 95% acessam diariamente e quase 100% faz esse acesso por um celular. A maioria dessas crianças e adolescentes usa o celular conectado à internet por várias horas ao dia.

Esse tempo de exposição faz com que crianças e adolescentes fiquem imersas no mundo digital. E no mundo digital, ainda recente para boa parte da população, não há controles sociais consolidados. Neste domingo (13), o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) completa 35 anos como a legislação que mudou a forma como o país protege esses cidadãos mais vulneráveis. No entanto, o desafio hoje é diferente do observado em 1990.

Segundo a neuropsicopedagoga especialista em dependência tecnológica, Ester Zomer Gomes, muitas violações acontecem na internet, com adolescentes apostando em bets, viciados em pornografia e crianças também acessando conteúdos impróprios para a idade. “Os pais têm uma falsa sensação de que se [a criança ou adolescente] está em casa está tudo bem, e muitos ainda não entenderam que precisam acompanhar e monitorar esse uso da tecnologia. O que o meu filho está fazendo aqui dentro desse mundo que ele tem?”