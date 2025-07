Jundiaí será representada na Conferência das Cidades em Brasília

A 7ª Conferência Estadual das Cidades Paulistas, realizada no final de junho na capital paulista, definiu a delegação que representará São Paulo na 6ª Conferência Nacional das Cidades, marcada para outubro, em Brasília. Entre os eleitos está Renato Augusto Lupianhi, técnico do Departamento de Meio Ambiente (DMA), ligado à Unidade de Gestão de Planejamento Urbano e Meio Ambiente (UGPUMA) da Prefeitura de Jundiaí, como delegado titular pelo segmento do Poder Público Executivo Municipal. Também integra a delegação paulista o coordenador da Defesa Civil de Várzea Paulista, Cristiano Vargas, como delegado suplente.

Estou muito entusiasmado em poder representar a nossa cidade e nossa região metropolitana em Brasília na Conferência Nacional. Será uma honra defender as propostas eleitas pelo nosso estado e contribuir com a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano (PNDU) em conjunto com delegados e delegadas de todo o Brasil. Pretendo levar as demandas e olhares da nossa Prefeitura e do nosso Escritório de Projetos da Região Metropolitana de Jundiaí, que tem sede em nosso município, e fazer uma bonita representação na capital federal”, afirmou Lupianhi.

O encontro estadual foi promovido pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano e Habitação e consolidou as propostas elaboradas nas conferências municipais, além de eleger a delegação paulista que participará da etapa nacional. Durante o evento, representantes do poder público, movimentos sociais, iniciativa privada e outros segmentos debateram em torno de quatro eixos temáticos: Urbanismo e Habitação; Infraestrutura e Mobilidade; Meio Ambiente e Mudanças Climáticas; e Cidades Inteligentes, Governança e Participação Social.