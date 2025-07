Judocas de Jundiaí participam de aulão com medalhista olímpico

O Time Jundiaí participou, entre os dias 2 e 5 de julho, do Kangueiko Internacional de Judô, realizado em Aguaí (SP), sob a liderança do judoca japonês Soichi Hashimoto, campeão mundial, medalhista olímpico e uma das maiores referências do esporte.

O evento reuniu atletas de todo o Brasil para uma imersão de alto rendimento com treinos técnicos em dois períodos diários. A delegação de Jundiaí contou com 10 judocas que vivenciaram uma rotina intensa de treinamentos e troca de experiências, integrando atividades com foco no que há de mais avançado no judô nacional e internacional.

A participação faz parte do planejamento de preparação de alto nível da comissão técnica do Time Jundiaí, que visa ampliar o desempenho competitivo dos atletas da cidade.