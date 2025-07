Hospital São Vicente alinha estratégias com vereadores da região

Na manhã desta quinta-feira (10), o Hospital de Caridade São Vicente de Paulo (HSV) recebeu vereadores da Região Metropolitana de Jundiaí para discutir o papel da instituição como referência em atendimentos de média e alta complexidade. O encontro, articulado pelo presidente da Câmara de Jundiaí, Edicarlos Vieira, contou com a presença dos presidentes das Câmaras Municipais de Cabreúva, Jarinu, Louveira e Várzea Paulista, além de Itatiba. Os parlamentares foram recepcionados pelo superintendente do HSV, Amauri Liba, pela diretora de Regulação e Controle, Dra. Lucimar Moraes Lima, pelo diretor de Operações, Marcel de Oliveira, e pelo diretor técnico, Dr. José Celso Giordan Cavalcanti Sarinho.



A reunião reforçou o comprometimento dos parlamentares com a saúde pública e com o fortalecimento do sistema regional de atendimento. O encontro foi considerado um marco na união do parlamento em prol da saúde da população, com o objetivo de buscar soluções conjuntas, especialmente no apoio com recursos e verbas que possam potencializar o funcionamento do HSV, que frequentemente opera acima de sua capacidade.



“Sabemos da importância do São Vicente para a região e temos total compromisso em oferecer o melhor cuidado possível. No entanto, quando o paciente já não se encontra mais em estado grave, é fundamental contar com a parceria integral dos municípios para que ele possa retornar à sua cidade de origem, sendo essa uma necessidade do sistema. Precisamos desse movimento de contrapartida por parte dos hospitais da região para garantir a continuidade do atendimento e abrir espaço para novos casos graves que chegam diariamente”, completou Dra. Lucimar.



Durante a reunião, os vereadores foram convidados a refletir sobre a realidade enfrentada pelo Hospital. “Atualmente, o hospital conta com 242 leitos e atende em média 317 pacientes, número que ultrapassa seu limite físico. O HSV, no entanto, se mantém como o hospital mais resolutivo da região, com atendimento a casos de alta complexidade. Atendemos com dedicação e respeito, e temos orgulho de sermos referência. Para que possamos continuar prestando esse serviço de excelência, é essencial que os casos de média e baixa complexidade permaneçam nas unidades apropriadas, para que possamos focar naquilo que realmente exige alta complexidade, já que os recursos são finitos", disse Amauri Liba.



O presidente da Câmara de Jundiaí, Edicarlos Vieira, celebrou o encontro e ressaltou a importância do diálogo regional. “Na semana passada, viemos entregar novos leitos e, hoje, damos mais um passo importante ao reunir os presidentes das Câmaras para discutir os desafios da saúde pública. O que acontece em Jundiaí reflete em toda a região, por isso esse diálogo entre os municípios é fundamental. Já tivemos bons resultados com a educação e agora nosso foco é a saúde, que também é prioridade. Representamos mais de um milhão de pessoas e temos o dever de compreender a realidade local e buscar, juntos, apoio do Governo do Estado para avançar”, afirmou.