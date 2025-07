Conferência Municipal de Saúde terá transmissão pelo YouTube

A Prefeitura de Itupeva realiza nesta sexta-feira (11), a partir das 8h, a 16ª Conferência Municipal de Saúde. Aquelas pessoas que não puderem acompanhar o evento de forma presencial, terão à disposição uma transmissão ao vivo pela plataforma YouTube.

A Conferência tem como tema central: “Desafios para a ampliação e modernização do acesso à Saúde no Município de Itupeva”. O evento será no Cine Teatro Aluízio Rebello de Araújo, localizado na Avenida Emílio Chechinato, 706, no Parque da Cidade.

O evento tem como principal objetivo avaliar a Política Municipal de Saúde, analisando as prioridades locais, as ações desenvolvidas e as recomendações técnicas da pasta. A partir dessa análise, serão construídas diretrizes e propostas que irão compor o Plano Municipal de Saúde para o quadriênio 2026-2029.