Prefeitura realiza visita técnica ao Morro da Baleia

Representantes da Defesa Civil e da Unidade de Gestão de Infraestrutura e Serviços Públicos (UGISP) estiveram no Morro da Baleia, área que sofre com recorrentes queimadas, para uma visita técnica. A ação contou também com a participação de vereadores e de organizações da sociedade civil.

O objetivo da vistoria foi avaliar as condições da área e discutir medidas preventivas para minimizar os riscos de incêndios, além de debater melhorias na infraestrutura do local.

A iniciativa surgiu após reunião promovida na Câmara Municipal, onde as Unidades de Gestão apresentaram suas ações no enfrentamento às mudanças climáticas, incluindo o Plano de Operação Estiagem.