Prefeitura de Cabreúva desmente fake news sobre a Serrinha

A Prefeitura de Cabreúva vem a público informar que é falsa a informação que tem circulado pela cidade de que, logo após o Festival de Inverno, a Serrinha (rod. Ver. José de Moraes) será interditada por 40 dias. As obras de duplicação e terceira faixa seguem acontecendo em toda a extensão da via e, neste momento, os trabalhos estão concentrados no trecho de serra, intensificando o pare e siga em alguns pontos.

A Prefeitura preza e zela pela segurança de todos e pela melhor mobilidade de sua população, portanto, mantendo a transparência informa que, caso o DER decida por fazer qualquer alteração no fluxo de tráfego da Serrinha, as ações serão comunicadas amplamente e com antecedência. A prefeitura informa ainda que conta com a colaboração de todos para que não disseminem notícias falsas.