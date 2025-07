Só este ano, mais de 4,2 mil toneladas de recicláveis coletados

Mesmo sem multas aplicadas efetivamente este ano, valor que pode chegar a R$ 13 mil, em Jundiaí há processos instaurados quanto ao descarte irregular de resíduos. Descarte esse feito por pessoas que ainda não entenderam a importância do separar os resíduos, mesmo com pontos exclusivos e dias corretos.

Só este ano, segundo Departamento de Limpeza Pública (LIMPUB), órgão ligado à Unidade de Gestão de Infraestrutura e Serviços Públicos (UGISP), no primeiro semestre foram coletados 4.283,37 mil toneladas (4.283.370 milhões de quilos) de produtos recicláveis e 62.636,02 mil toneladas (62.636.020 milhões de quilos) de sólidos. Apesar de ser pouco aumento em comparação ao mesmo período do ano passado (3,60% e 2,30% respectivamente), a crescente reforça que há quem sabe da importância da separação correta do lixo.

A orientação da unidade é que os munícipes respeitem rigorosamente os dias e horários previamente estabelecidos para o descarte de resíduos volumosos, como móveis, eletrodomésticos inservíveis e outros objetos de grande porte. Essa medida visa garantir a eficiência dos serviços públicos, evitar acúmulo indevido nas vias e preservar a limpeza urbana e a saúde pública.