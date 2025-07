Estagiários da Educação Inclusiva passam por ciclo formativo

Como parte das iniciativas do programa Escola da Gente, a Unidade de Gestão de Educação (UGE) realiza ao longo desta semana um ciclo formativo para os estagiários de Pedagogia que atuam na rede municipal junto ao Departamento de Educação Inclusiva. As atividades temáticas no auditório Elis Regina do Complexo Argos são destinadas a aproximadamente 300 estagiários, divididos em turmas da manhã e da tarde.

“Pensando no cuidado e formação com estes profissionais e no resultado do serviço oferecido pelas aprendizagens e demandas dos nossos estudantes, este ciclo de encontros soma-se às iniciativas do programa Escola da Gente neste segmento, como o aumento do valor da bolsa paga a esses estudantes, o número de vagas e a dinâmica de lotação deles em unidades escolares mais próximas de onde residem”, comentou a gestora de Educação, Priscila Costa.

Durante os encontros formativos, a equipe do Departamento de Educação Inclusiva escalonou diversas atividades temáticas. No primeiro encontro, a formação teve como foco as rotinas e procedimentos, a importância da comunicação com a família e o atendimento compassivo da criança. Já o tema proposto para o segundo encontro foi o desenvolvimento de autocuidados, como alimentação e saúde, e o reflexo disso nas aprendizagens.