Bombeiros resgataram um idoso de 73 anos, de dentro de um poço de aproximadamente 15 metros de profundidade, em Cabreúva, nesta quarta-feira (9).

Com várias escoriações pelo corpo e suspeita de fraturas diversas, ele gritava de dor, dentro do poço, enquanto as equipes faziam o resgate.

Ao ser removido, com apoio do Serviço de Atendimento de Emergência (SAE), ele foi socorrido ao hospital, onde ficou internado para enxames médicos.