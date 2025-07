Emenda impositiva beneficia área da saúde em Várzea Paulista

De acordo com a gestora de Saúde, Maria Aparecida Ferreira Malta, os materiais serão utilizados para renovar os itens nas Unidades Básicas de Saúde e suprir as necessidades da rede municipal. “Os novos equipamentos qualificam a assistência básica e oferecem meios de trabalho mais modernos para os servidores”, destacou.

Nesta terça-feira (8), a Unidade Gestora de Saúde de Várzea Paulista recebeu diversos materiais adquiridos por meio de emendas impositivas destinadas pelos vereadores Robertinho e Chico Spinucci, e pelos ex-vereadores Alex Godoy, Giba e Hulk. A entrega oficial dos itens foi realizada no Almoxarifado Central da prefeitura.

O vice-prefeito e gestor de Governo e Administração, João Paulo de Souza, ressaltou a importância da parceria com o Legislativo. “Os vereadores estão sempre atentos às demandas do município e, mais uma vez, podemos contar com a contribuição deles para oferecer um atendimento de qualidade à nossa população”, afirmou.

As emendas impositivas são indicações de investimento municipal para fins específicos feitas pelos vereadores no ano anterior.