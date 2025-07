Vacina de tétano, a cada 10 anos, ainda é esquecida por adultos

“Os pacientes dificilmente nos procuram para a vacinação contra o tétano isoladamente, a menos que tenham se acidentado”, explica a enfermeira do posto de saúde do Hospital do Servidor Público Estadual (HSPE), Cecilia Bueno.

As principais formas de prevenção do tétano são o uso de EPIs (equipamentos de proteção individual) – como botas e luvas ao mexer em locais com suspeita de contaminação ou em objetos sujos e com ferrugem -, além da vacinação.