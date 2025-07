Grupo Sol da Cidadania promove o 19º Arraiá da Solidariedade

A tradicional Festa Julina do Grupo Sol – o Arraiá da Solidariedade, chega em sua 19ª edição levando muita alegria para a Vila Alvorada, região do Retiro, no sábado (12), a partir das 18h.

São 19 anos de festa (seriam 21, não fossem os dois anos de pandemia) relacionada com a cultura caipira e sertaneja no país. É uma celebração popular, onde algumas brincadeiras são realizadas durante a festa, e o objetivo delas é permitir que todos se divirtam, principalmente as crianças. Entre essas brincadeiras, estão a pescaria, bola na lata e boca do palhaço.

Outra característica importante são as comidas típicas, sendo tradicionais neste arraiá, o pastel (de carne, queijo, pizza e frango com catupiry), salsichão, milho verde na espiga ou no prato, pipoca, lanche de pernil, cachorro-quente e muitos doces. Além das bebidas, como quentão, vinho quente, chocolate quente, suco, refrigerante e cerveja. Uma importante novidade no arraiá deste ano é a barraca do caldo vegano, atendendo ao pedido de vários visitantes.