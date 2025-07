Intervenção na Av. Armando Giassetti melhora fluxo

A Unidade de Gestão de Mobilidade e Transporte (UGMT), por meio da Engenharia da Mobilidade, realizou uma importante intervenção na avenida Armando Giassetti, visando melhorar a fluidez do trânsito e reduzir o tempo de deslocamento dos ônibus nos horários de pico. As ações incluíram a adequação da sinalização, a retirada de uma restrição de circulação em uma das faixas e a readequação geométrica de rotatórias, com o objetivo de aumentar a capacidade de circulação da via.

O trecho contemplado, com aproximadamente 600 metros de extensão, apresentava tempos de travessia de até 7 minutos para os ônibus do transporte coletivo. Com as alterações implantadas, esse tempo caiu para cerca de 2 minutos em condições normais de fluxo, um ganho de 5 minutos que, somado a outros pontos de melhoria ao longo dos itinerários, representa uma expressiva economia operacional e mais eficiência para os usuários, evitando assim atrasos nas linhas.