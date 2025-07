Rocam apreende 1200 porções de drogas e prende dois

Policiais militares da Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas (Rocam), da 1ª Cia do 49º Batalhão, apreenderam 1200 porções de drogas, durante incursão em local dominado pelo tráfico de drogas, nesta terça-feira (8), no Jardim América 3, em Várzea Paulista. Dois homens foram presos.

Os PMs faziam patrulhamento pelo bairro, quando, ao acessarem o perímetro comandado por traficantes, se depararam com dois criminosos comercializando drogas.

Os dois, ao perceberem a chegada das motos, correram para direções opostas, tentando fuga pelas vielas. Os militares foram atrás e conseguiram alcançá-los, fazendo a abordagem. Com eles foram encontradas 169 pedras de crack, 89 porções de Ice, 433 porções de cocaína e 509 porções de maconha.