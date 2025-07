Prefeitura irá discutir nova concessão de transporte público

A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Unidade de Gestão de Mobilidade e Transporte (UGMT), realiza no próximo dia 06 de agosto, às 18h, na Câmara Municipal, a nova audiência pública para discutir a nova concessão do transporte coletivo urbano. O encontro será presencial, com transmissão ao vivo, e tem como objetivo apresentar as atualizações realizadas no projeto e ouvir a população sobre propostas, dúvidas e sugestões.

A iniciativa faz parte de um processo participativo que prevê a realização de três audiências públicas e uma consulta online, antes da publicação do edital. O formulário estará disponível por meio do site da Prefeitura, permitindo que os munícipes contribuam de forma prática e democrática.

Modernização e qualidade

O novo modelo de concessão tem como foco a modernização do sistema de transporte público, com um contrato mais dinâmico e com índices de remuneração e padrões de qualidade atualizados. Entre os avanços previstos estão o aumento da frota operacional, a revisão de linhas e criação de novos atendimentos, a padronização da frota com veículos mais adequados ao perfil de cada operação, o reforço na presença de ônibus com ar-condicionado. Além disso, o novo modelo também contempla a busca por tecnologias sustentáveis de abastecimento dos veículos, priorizando fontes energéticas mais limpas e eficientes, como alternativas ao diesel convencional. Essa iniciativa visa reduzir o impacto ambiental do transporte coletivo e promover uma mobilidade urbana mais sustentável para a cidade.