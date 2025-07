Sexta-feira terá muito rock na Praça da Matriz

Comemorado mundialmente em 13 de julho, o Dia do Rock terá sua vez de celebração em Jundiaí já nesta sexta-feira (11), com a edição de julho da tradicional Sexta no Centro. A programação temática na Praça Governador Pedro de Toledo (Praça da Matriz) vai das 17h às 22h, com aquela mistura boa de música, gastronomia, artesanato, produção criativa e convivência entre as famílias e amigos no Centro.

Para esta edição, a programação irá trazer dois expoentes do Rock na região. Quem abre a programação, às 17h, são os Tios Brothers, que, com irreverência e muita energia, prometem levar o público para uma viagem pelos grandes sucessos dos anos 80 e 90. Tudo isso numa apresentação marcada por uma performance visual, corporal e musical contagiante, que transforma cada música em um momento interativo.

Já às 20h30, quem sobe ao palco é a banda U.T.I., que promete em mais este show uma apresentação vibrante, cheia de inspiração, alegria e envolvimento. Com músicos experientes e uma produção dedicada, o espetáculo promete muita conexão com o público, resultado de uma marcante presença da banda no palco e uma iluminação e sonorização pensadas em cada detalhe.