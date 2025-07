No Julho Turquesa, médica alerta para síndrome do olho seco

Olhos vermelhos, ardência, lacrimejamento, secura, sensação de areia nos olhos e visão borrada no final do dia. Se você tem qualquer um destes sintomas pode sofrer da Síndrome do Olho Seco sem saber. Realizada ao longo deste mês, a Campanha Julho Turquesa busca aumentar a conscientização sobre a condição ocular, para incentivar a prevenção e o tratamento.



“Atualmente, há aproximadamente 20 milhões de brasileiros diagnosticados com a doença. Quando não tratada corretamente, a síndrome do olho seco pode evoluir com dano acentuado à superfície do olho e, em alguns casos, comprometer a visão”, alerta a Dra. Myrna Serapião, oftalmologista especialista em doenças da superfície ocular.



“A síndrome é uma disfunção na produção ou na qualidade do filme lacrimal, que protege e lubrifica o olho. É uma das mais comuns doenças oculares, atingindo mais as mulheres, três para cada homem, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS). Essa proporção acontece por fatores hormonais ao longo da vida, que causam redução da produção da lágrima”, esclarece a médica.



Traumas como queimaduras químicas, uso de determinados medicamentos, idade avançada, uso de lente de contato, menopausa e doenças reumatológicas são fatores relacionados ao desenvolvimento ou agravamento do olho seco, pois induzem à diminuição da produção da lágrima.



Por outro lado, o olho seco evaporativo, caracterizado pelo excesso de evaporação de lágrimas, pode ser consequência do uso excessivo de telas, da baixa umidade, da poluição ou da permanência em ambientes com ar-condicionado, bem como da disfunção meibomiana, que ocorre quando a oleosidade produzida pelos olhos é insuficiente.



“É muito importante que o paciente dê atenção aos sintomas e busque atendimento oftalmológico, pois o diagnóstico tardio pode levar a complicações. O tratamento é feito por meio de lágrimas artificiais, que devem ser usadas várias vezes ao longo do dia, de acordo com a gravidade do quadro. Por ser um processo crônico, o cuidado deve ser contínuo ou de acordo com a orientação do oftalmologista”, recomenda a médica.



A oftalmologista dá algumas dicas para prevenir o olho seco:



- ao utilizar telas, faça pausas a cada 20 minutos para descansar os olhos;

- após atividades que exigem esforço visual, procure piscar regularmente para lubrificar os olhos;

- beba água regularmente para manter o corpo hidratado, inclusive os olhos;

- nos dias mais secos, ligue o umidificador ou encha recipientes com água para aumentar a umidade do ambiente;

- evite locais com ar-condicionado, pois o ar fica mais seco e acelera a evaporação da lágrima.



Os cuidados preventivos devem ser adotados mesmo por quem não apresenta sintomas. Outra recomendação da médica é realizar ao menos uma consulta oftalmológica por ano, para um check-up oftalmológico. Somente desta forma, é possível identificar e tratar precocemente possíveis problemas oculares, antes que se agravem.