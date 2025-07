Suspeito de tráfico é preso na 'biqueira da 38' em Jundiaí

Policiais militares da 1ª Cia do 49° Batalhão prenderam um homem suspeito de tráfico, no Jardim Tamoio, em Jundiaí. Com ele foram encontradas centenas de porções de drogas, totalizando 1,7 kg de entorpecentes.

Os policiais faziam patrulhamento pela região de um ponto de tráfico conhecido como 'biqueira da 38', quando avistaram três traficantes no local.

Todos correram e foram perseguidos. Um deles foi alcançado e detido. Com ele foram apreendidas as drogas; maconha, cocaína, Ice, crack e lança-perfume.