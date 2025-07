No frio, roupas e alimentos para os pets devem ser revistos

Mesmo com temperatura corporal diferente dos humanos, ou seja, mais alta, os pets também sentem frio, principalmente por conta da sua regulação térmica ser diferente e menos eficiente. Sendo assim, com as baixas temperaturas típicas do inverno, é preciso redobrar os cuidados com o animal, seja cão ou gato, em especial com a alimentação e roupa.

A veterinária Mariane Rela Arakaki lembra que em alguns casos é preciso até aumentar a quantidade de alimento ou opções com mais proteína, mas tudo com orientação do médico veterinário para avaliação. Os banhos e tosas, por exemplo, apesar de fazerem parte da higiene do pet, devem ser reduzidos. Se não for possível utilizar sempre água morna, secando-o bem e evitando tosas muito baixas para preservar o isolamento térmico natural.

“Temos que ficar atentos à ingestão hídrica. Como os animais tendem a beber pouca água, é preciso estimular a hidratação. O interessante é manter vários potes de água fresca e oferecer alimentos mais úmidos, encontrados em sachês.”