Beem: Educação SP publica novo edital para o 2º semestre

O Bolsa Estágio Ensino Médio (Beem), iniciativa inédita do governo paulista, alcançou a marca de 6 mil estagiários contratados. Desde fevereiro, estudantes matriculados nas 2ª e 3ª séries no itinerário de formação técnico profissional do Ensino Médio podem se candidatar a uma vaga de estágio em empresas parceiras. Até julho, já foram divulgadas mais de 11 mil oportunidades em diferentes regiões do estado.

Para ampliar o número de vagas e de instituições com oferta de estágio, a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) publicou na edição de 3 de julho do Diário Oficial do Estado (DOE) um novo edital com atualização dos critérios de adesão e contratação, redistribuição das vagas por Diretoria de Ensino e cronograma. As inscrições para alunos e empresas seguem abertas em www.beem.sp.gov.br.

Bolsas entre R$ 422,03 a R$ 851,46

Os estudantes do Beem são admitidos na condição de estagiários, nos moldes da Lei de Estágio Federal n º 11.788/08 (Lei de Estágio). Para isso, devem cumprir uma jornada entre 12 e 20 horas semanais. Os valores das bolsas variam de R$ 422,03 a R$ 851,46, de acordo com o curso e a carga horária, e são compatíveis com o mercado de trabalho de cada área.