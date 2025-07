Cadelinha é atropelada, fica paraplégica e precisa de ajuda

Uma cadelinha chamada Morcega é uma verdadeira sobrevivente. Atropelada, ela passou por quatro cirurgias, mas acabou ficando paraplégica. Por conta disso, é completamente dependente, precisa de fraldas e medicamentos e a tutora que a adotou neste processo montou uma rifa para conseguir ajuda para cuidar da Morcega.

A Morcega encontrou a Luana Hayashi e conseguiu um lar, mas, com dependência para tudo, precisa de cuidados especiais, que custam caro. Para conseguir cuidar da Morcega, a Luana montou uma rifa solidária e também aceita doações via Pix.

Conheça a história

A Morcega foi encontrada amarrada e recolhida pelo Departamento de Fauna e Bem Estar Animal de Itupeva, o DEFBEA. A cadelinha ficou no departamento por alguns dias, mas foi levada ao Hospital Universitário do Unianchieta por um funcionário do DEFBEA. No hospital, Morcega fez a primeira cirurgia ortopédica, mas as coisas não foram perfeitas, como explica Luana.