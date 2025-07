Defesa Civil faz curso para Plano de Contingência Municipal

1. Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sinpdec) – com ênfase na competência legal dos municípios e na integração da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (PNPDEC) com as demais políticas setoriais, reforçando a obrigatoriedade de elaboração do Plancon;

2. Aspectos legais da Política Nacional de Segurança de Barragens (PNSB) – destacando a articulação entre a PNSB e a PNPDEC;

3. Plano de Ação de Emergência (PAE) – com foco na elaboração participativa e no papel do poder público municipal em conjunto com os empreendedores responsáveis por barragens;