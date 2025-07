Cultura Fit: corrida de rua e reeducação alimentar viram hábitos

“Os carboidratos simples, como frutas, arroz branco, pães e mel, oferecem energia imediata, enquanto os carboidratos complexos, como grãos integrais, batata-doce, mandioca e inhame, ajudam a manter a disposição por mais tempo. As proteínas magras, como frango, peixe e ovos, contribuem para a recuperação e manutenção da massa muscular. Já as gorduras boas, encontradas em alimentos como azeite de oliva, abacate e oleaginosas, são importantes para o bom funcionamento do organismo. Frutas, legumes e verduras são essenciais para garantir vitaminas, minerais e antioxidantes”, completa Buzzo.

Outro ponto indispensável é a hidratação, que deve ser mantida ao longo do dia, podendo incluir líquidos com eletrólitos quando o esforço físico for maior. Também é importante evitar alimentos ultraprocessados, frituras, bebidas alcoólicas, especialmente próximas aos treinos, e dietas restritivas sem acompanhamento profissional. Cuidar da alimentação e do corpo com equilíbrio, sem exageros ou pressões, é um passo importante para quem busca saúde de verdade. Afinal, mais do que estética, manter hábitos saudáveis é uma forma de se sentir bem, com mais disposição, leveza e qualidade de vida.