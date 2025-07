Trânsito: Jundiaí tem aumento de 70% nas mortes neste ano

O trânsito de Jundiaí tem um cenário preocupante neste início de 2025. De acordo com dados do Infosiga (plataforma do Governo de SP que compila dados de sinistros de trânsito), Jundiaí teve, entre janeiro e maio, 34 mortes no trânsito, aumento de 70% em relação ao mesmo período de 2024. Já quando se analisam as mortes de motociclistas, o aumento foi ainda mais significativo, de 143%, saltando de 7, entre janeiro e maio de 2024 para 17 no mesmo período deste ano.

As mortes de motociclistas representam 41% do total no trânsito de Jundiaí nestes cinco primeiros meses do ano. No mesmo período do ano passado, os sinistros fatais com motociclistas representavam 35% do total. E, enquanto neste início do ano os homens representam 82% das vítimas totais do trânsito, no início de 2024, representavam 80%.

Para conscientizar a população sobre o problema alarmante, em julho, a Prefeitura de Jundiaí lança a campanha “Não deixe um acidente contar sua história”. A campanha destaca a escalada de mortes entre motociclistas no trânsito jundiaiense e exige atenção imediata à vida, com com um apelo: “A vida não tem volta”.