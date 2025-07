Confira o que abre e fecha em Jundiaí neste feriado de 9 de Julho

PA da Ponte São João (avenida Luiz Zorzetti, 650): das 7h às 19h (com fechamento dos portões às 18h), para atendimentos de adulto e de criança;

PA Retiro (rua Maria Lúcia de Almeida, 100): das 7h às 19h (com fechamento dos portões às 18h), para atendimentos de adulto e de criança;

PA Hortolândia (rua Campinas, 58, Vila Hortolândia) – 24h, para atendimento de demanda geral (adultos e crianças);

PA Central (rua João Lopes, 78, Praça Dom Pedro II) – 24h, para atendimento de adultos;

UPA Vetor Oeste (avenida Presbítero Manoel Antônio Dias Filho, 155) – 24h, para atendimento de demanda geral (adultos e crianças).

O Hospital São Vicente de Paulo e o Hospital Universitário (HU) permanecem sem alteração no fluxo de atendimento.

Vacinação

Quarta-feira, será realizada vacinação contra Influenza (gripe) no Parque da Cidade, na Praça Pôr do Sol, das 9h às 16h. A dose é voltada para a população a partir de seis meses. Para receber a vacina, basta apresentar documento com CPF. Para crianças, também é necessária a carteirinha de vacinação.

Educação

As unidades escolares da rede encontram-se em período de férias. Já o setor administrativo da Unidade de Gestão de Educação (UGE), no Complexo Argos, permanecerá fechado nesta quarta, retomando as atividades na quinta-feira.