Encontro de Mães Atípicas, no Parque da Cidade, fortalece laços

A DAE Jundiaí, que também apoiou a ação, reforçou a importância da iniciativa. ”O 3º Encontro do Clube de Mães Atípicas no Parque da Cidade reforça nosso compromisso em promover espaços cada vez mais inclusivos e acessíveis para todas as crianças e suas famílias. As mães atípicas merecem acolhimento, respeito e apoio – especialmente de nós, da DAE Jundiaí. Já temos um projeto em andamento e assumimos o compromisso de entregar, no próximo ano, um Jardim Sensorial no Mundo das Crianças, pensado com carinho e cuidado para garantir mais inclusão e bem-estar para todos que frequentam os nossos parques.”

O Clube de Mães Atípicas, idealizado pelo Fundo Social de Solidariedade, já acolheu mais de 500 mães desde o início do ano, com encontros mensais, rodas de conversa e ações que têm como objetivo apoiar emocionalmente, socialmente e juridicamente as famílias atípicas de Jundiaí.